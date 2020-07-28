بلدية البدائع تنفذ رقابة مكثفة على المطابخ وتجهيزات متكاملة للمسلخ إستعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك

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أنهت بلدية محافظة البدائع التابعة لأمانة منطقة القصيم ، الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك ، وأوضح رئيس بلدية محافظة البدائع المهندس عبدالقادر بن عبدالرحمن المشيقح أن البلدية أكملت كافة الإستعدادات والتجهيزات حيث تم اكتمال جاهزية مسلخ البلدية وسوق الماشية إلى جانب تطهير كامل لموقع سوق الماشية وساحة الحراج.

وقد قام قسم الخدمات بالبلدية بالتجهيز لتوزيع الحاويات البلاستيكية والأكياس كما تم تأهيل وصيانة الكهرباء والإنارة وإبراز مظاهر الزينه بالشوارع والميادين وتهيئة الحدائق لزوار والمضامير وتعقيمها فيما تم تكليف المراقبين الميدانيين بالتواجد ومتابعة السوق والإشراف على الموقع في الفترة التي تسبق يوم عيد الأضحى المبارك، الى جانب تواجد الأطباء البيطريين والعمالة المدربة في مسلخ البلدية والتأكد من سلامة الاضاحي قبل الذبح ، إلى جانب الإشراف على التخلص من مخلفات عمليات الذبح بشكل صحي وسليم ؛ كذلك بدأت البلدية بتكثيف الرقابة على المطابخ للتأكد من مدى جاهزيتها لهذا الموسم وتطبيقها للاشتراطات الصحية وفق النظام البلدي.