بلدية عيون الجواء تكثف تجهيزات عيد الأضحى المبارك

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أنهت بلدية محافظة عيون الجواء بأمانة منطقة القصيم كامل استعداداتها لعيد الاضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ وأوضح رئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء بن ماضي الحربي أن البلدية أنهت تجهيز الطرق والمداخل الرئيسة والميادين بكامل الإنارة الجمالية وكذلك تكثيف أعمال النظافة وغسيل الارصفة داخل الاحياء السكنية واستمرار أعمال مكافحة فيروس كورونا التي تتم بشكل يومي من خلال تعقيم واجهة المحلات التجارية والجهات الحكومية وحاويات النظافة أمام المنازل.

و يتم في الوقت الحالي تعقيم مسلخ البلدية وأحواش الأغنام المجاورة وذلك استعدادً لعيد الاضحى المبارك أما ما يتعلق في الرقابة الصحية فيتم بشكل يومي مراقبة تداول المواد الغذائية من خلال جولات صباحية ومسائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة كما تم تكليف كادر متخصص من الفنيين والمراقبين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك لمتابعة الخدمات المقدمة من البلدية لضمان جودة ما تقدمه البلدية للمواطن والمقيم .