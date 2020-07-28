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أمانة القصيم تدشن خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الذبح للمطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك

أمانة القصيم تدشن خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الذبح للمطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك

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منطقة القصيم

أمانة القصيم تدشن خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الذبح للمطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك

أمانة القصيم تدشن خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الذبح للمطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888784
المناطق / بريدة

أطلقت أمانة منطقة القصيم ، خدمة إلكترونية لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح ذبح الأضاحي للمطابخ الأهلية عبر بوابتها الإلكترونية www.qassim.gov.sa ، وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الأمانة لاستقبال عيد الأضحى المبارك, و تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إصدار تصاريح الذبح بالمطابخ الأهلية، بهدف التسهيل والتيسير وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين وفق الاشتراطات البلدية، ولضمان جودة الخدمة المقدمة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة في استقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انسيابية ومرونة تنظيم الأعمال في عيد الأضحى المبارك، وتماشياً مع جهود الأمانة المبذولة في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية.

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