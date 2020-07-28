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بلدية شري ترفع جاهزيتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك

بلدية شري ترفع جاهزيتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك

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بلدية شري ترفع جاهزيتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك

بلدية شري ترفع جاهزيتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888785
المناطق / بريدة

أكملت بلدية شري التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لعيد الأضحى المبارك تجهيز وتعقيم الجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد والميادين والساحات والحدائق وإنارة الشوارع بالإنارة التجميلية ، وقد أوضح رئيس بلدية شري الأستاذ محمد بن فلاح النفيعي أن الفرق الميدانية تواصل جهودها في تزيين الطرق والشوارع الرئيسية بالإنارة التجميلية والفوانيس متعددة الألوان .
موضحاً أن البلدية وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال النظافة وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية .
وتواصل إدارة صحة البيئة بالبلدية جهودها بتكثيف مراقبتها على محلات بيع الأطعمة والحلويات والعصائر وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.
كما أنهت بلدية شري تهيئة المسالخ لاستقبال الأضاحي وتم توفير كافة مستلزماتها ووضع إشارات التباعد الإجتماعي ويتابع المراقبين سير العمل بها وفق خطة خاصة لهذه المسالخ .
بالإضافة إلى خطة عمل تشمل القيام بنظافة الشوارع والميادين ومواقف السيارات والشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية ، وتعقيم الحاويات وتطهيرها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة نظافة سوق المواشى بشكل يومي ودائم وتكثيف نشاط المراقبين الصحيين الميدانين على فترتين صباحية ومسائية.

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