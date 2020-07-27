ترشيح أكثر من ٩٠٠٠ طالب وطالبة للقبول في جامعة تبوك للعام الجامعي 1442هـ

المناطق- تبوك:

أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم بعد اعتمادها من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي التي تم من خلالها ترشيح أكثر من ٩٠٠٠ طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442هـ.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر جميع المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح حيث يظهر له التخصص الذي قبل عليه مع جميع بياناته الشخصية والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقا مبيناً أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وشدد الدكتور بصفر على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها ١٠ أيام سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح ستصله رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي ويمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة كما أنه بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح.

وأضاف أن الطالب لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً او مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين.

وأوضح أن الجامعة ومن مبدأ تحقيق العدالة انتهجت آلية زيادة عدد مقاعد القبول في جميع التخصصات لسد الشواغر وعمليات الانسحاب مستقبلا تجنبا لعمل ترشيحات متعددة لسد الشواغر مما قد يفقد معها مبدأ العدالة في القبول مع من تم قبولهم في البداية كما ستنشر الجامعة قوائم مفصلة للنسب التي وقف عندها القبول لكل تخصص.

وأكد على أن العمادة خصصت فريقاً متكاملاً للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي اشكالية تواجه الطلاب أثناء الدخول على موقع العمادة للاطلاع على نتائج الترشيح وعمليات التثبيت مشيراً إلى أن عدد التخصصات التي تم الترشيح عليها ٥٢ تخصصاً للطلاب و ٥٨ تخصصاً للطالبات تغطي ٣٣ برنامجاً أكاديمياً.

وفي ختام تصريحه نقل الدكتور بصفر تهنئة معالي رئيس الجامعة وجميع منسوبيها للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة للعام الجامعي القادم متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية.