الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض بنسبة 41% لكافة القطاعات

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 41%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3280 سريرا عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.