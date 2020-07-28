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شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن

شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن

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شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن

شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=888811
المناطق - واس

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب وذلك ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج هذا العام .
وهيأت رئاسة شؤون الحرمين كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.
تأتي هذه التدابير حرصاً من المملكة العربية السعودية على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تشديد الإجراءات الصحية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.
يذكر أن الرئاسة العامة تبذل جهود بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام .

 

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