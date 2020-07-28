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المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة

المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة

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المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة

المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة
http://almnatiq.net/?p=888821
المناطق - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية انتهائها من تنفيذ 26 مشروعًا حيويًا لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م، وذلك في زمن قياسي متقدم بمتوسط شهرين عن الفترة التعاقدية لهذه المشاريع، إضافة إلى تحقيق إجمالي وفر مالي لهذه المشاريع يقدر بـ(26) مليون ريال.
وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن القطاع قام بتنفيذ أكثر من (10) آلاف توصيلة للصرف الصحي، وشبكات مياه ليتم خدمة أكثر من (6) آلاف عقار بتوصيلات المياه المنزلية خلال النصف الأول من 2020م، إذ سيستفيد منها أكثر من (304,000) نسمة ضمن خطة الشركة المعتمدة لتطوير الخدمات وزيادة نسب التغطية بها للمستفيدين.
و بين أن فترة منع التجول الماضية وتوقف الحركة المرورية التي طبقتها الأجهزة الأمنية كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل إيجابي من قبل سواعد منسوبي الشركة بمنطقة مكة المكرمة في إنجاز جزء من هذه المشاريع الـ 26 بإجمالي تكاليف بلغت قرابة 1.2 مليار ريال، بمختلف مدن المنطقة بوقت أسرع وتكلفة اقل.
من جهة أخرى كرم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي بحضور الإدارة التنفيذية بالقطاع الغربي فريق الإدارة العامة للمشاريع بالقطاع التي نفذت هذه المشاريع، مشيدًا بهذا بالإنجاز الذي حققوه، والذي يعد نموذجًا يحتذى به.

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