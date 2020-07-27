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أمانة الجوف : سفلتة 60 ألف متر مربع في عدد من الطرق

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أمانة الجوف : سفلتة 60 ألف متر مربع في عدد من الطرق

أمانة الجوف : سفلتة 60 ألف متر مربع في عدد من الطرق
http://almnatiq.net/?p=888824
الجوف - محمد الحسن

كشفت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف عن الانتهاء من إعادة سفلتة أكثر من 20 ألف متر مربع في عدد من الطرق والاحياء ضمن خطة تستهدف سفلتة 60 ألف متر مربع خلال الأسابيع القادمة، ضمن أعمال الإدارة المستمرة في رفع جودة وكفاءة الطرق.

وأكدت الإدارة العامة للمشاريع أن الأمانة حريصة على تنفيذ هذه الطرق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لخدمة المواطنين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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