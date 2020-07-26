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أول مركز خدمات متكامل على طريق المدينة – ينبع السريع بمساحة 20 الف م2

أول مركز خدمات متكامل على طريق المدينة – ينبع السريع بمساحة 20 الف م2
http://almnatiq.net/?p=888830
المناطق - المدينة المنورة

تفقد معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي مشروع تنفيذ أول مركز خدمات يقع على طريق المدينة المنورة ينبع السريع، وذلك بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، والذي تنفذه احد الشركات الوطنية المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويتواصل العمل في المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2021م، ويُقام المشروع على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، ويحتوي على خدمات متكاملة من محطة لوقود السيارات ومسجد ومركز تموينات ومطعمين لشركات كبرى، و10 محلات تجارية ومطاعم سريعة و3 أكشاك لبيع المشروبات، وصرّاف آلي، وورشتين لصيانة السيارات والشاحنات، بالإضافة إلى سكن للعمال، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء. وسيسهم المشروع بإذن الله في توفير الخدمات المميزة لسالكي الطريق والقرى والهجر المجاورة بالإضافة الى توفير فرص العمل.

الجدير بالذكر أن مشروع مركز الخدمات المتكامل يقع على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع قرب منطقة الفريش، وسيكون أول مركز خدمة متكامل الخدمات بالطريق.

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