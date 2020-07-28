بلدية النبهانية تعتمد خطة مكثفة لموسم عيد الأضحى المبارك

أنهت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى لهذا العام 1441هـ، وذلك من خلال تجهيز مسلخ البلدية وتوفير كافة الإجراءات المتبعة لاستقبال

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و أوضح رئيس البلدية المهندس فايز العقيلي أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أنهت كافة تجهيزاتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ المحافظة , حيث تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي للمواطنين داخل المسلخ .

وأضاف العقيلي أن البلدية على هبة الاستعداد بعدد من مراقبين الأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة وتنظيم سوق الماشية بمركز البتراء التابع لمحافظة النبهانية حيث يعتبر أحد الأسواق المهمة بالمنطقة والذي يمتاز بقوة شرائية وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين للشراء قبل حلول عيد الأضحى المبارك

و أشار العقيلي الى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية و المطابخ و المطاعم و البوفيهات لمتابعة تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للتصدي لفيروس كورونا

كما أنهت البلدية تجهيز وتزيين الشوارع بالمحافظة والمراكز التابعة لها بالإنارة وأهاب العقيلي بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم الطوارئ «940» وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية .