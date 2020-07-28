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إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”

إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”

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“السعودية للكهرباء” تُنفذ عدة مشاريع كهربائية بـقيمة 1300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

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إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”

إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”
http://almnatiq.net/?p=888843
المناطق - واس

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم الإعلان عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة (الكروز) في البحر الأحمر ضمن موسم صيف السعودية “تنفس”، الذي أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إقامته خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في عشر وجهات سياحية حول المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة.
ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية (الكروز) عددا من الخيارات والباقات المختلفة، حيث قامت الهيئة بدعوة أشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية “تنفس”.
كما تم التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية واتخاذ اللازم عند الحاجة وذلك لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت روح السعودية Visit Saudi التي تمثل الهوية الرسمية لترويج وتنشيط السياحة في المملكة، حيث تهتم الهيئة بتطوير المنتجات والباقات السياحية من خلال القطاع الخاص إلى جانب تسويق وترويج الوجهات والمواقع السياحية في المملكة بالإضافة لإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لقياس تجربة السائح والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطويرها.

 

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