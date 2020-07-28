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الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة

الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة

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بلدية النبهانية تعتمد خطة مكثفة لموسم عيد الأضحى المبارك

منطقة القصيم

الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة

الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=888846
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة , تسجيل (2688) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد إلى (225624) حالة , كما تم تسجيل (1897) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (270831) حالة، من بينها (42418) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2103) حالات حرجة.
وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (1897) حالات منها 41% إناث، و59% ذكور , فيما بلغ عدد الوفيات (2789) حالة، بإضافة (29) حالة وفاة جديدة , لافتةً أنه تم إجراء (64137) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3174886) فحصا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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