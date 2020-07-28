احدث الأخبار

مدير الأمن العام يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى
منطقة مكة المكرمة
 الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة
أبرز المواد
 إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”
منطقة الرياض
 “السعودية للكهرباء” تُنفذ عدة مشاريع كهربائية بـقيمة 1300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج
منطقة مكة المكرمة
 بلدية النبهانية تعتمد خطة مكثفة لموسم عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
 أول مركز خدمات متكامل على طريق المدينة – ينبع السريع بمساحة 20 الف م2
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الجوف : سفلتة 60 ألف متر مربع في عدد من الطرق
منطقة الجوف
 المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 استمرار صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نطاق مشروع نيوم
منطقة تبوك
 شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن
منطقة مكة المكرمة
 المتاجر الإلكترونية تشارك في توفير المساكن ضمن منصة “جود الإسكان”
منطقة الرياض
 الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض بنسبة 41% لكافة القطاعات
منطقة الرياض
مدير الأمن العام يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى

مدير الأمن العام يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى

منطقة مكة المكرمة
الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة

الصحة : عدد المتعافين في المملكة تجاوز 225 ألف حالة

أبرز المواد
إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”

إطلاق رحلات سفن الكروز السياحية الفاخرة في سواحل المملكة على البحر الأحمر ضمن “صيف السعودية”

منطقة الرياض
“السعودية للكهرباء” تُنفذ عدة مشاريع كهربائية بـقيمة 1300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

“السعودية للكهرباء” تُنفذ عدة مشاريع كهربائية بـقيمة 1300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

منطقة مكة المكرمة

مدير الأمن العام يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى

مدير الأمن العام يتفقد القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمنى
http://almnatiq.net/?p=888850
المناطق - واس

افتتح معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام ضمن المرحلة التطويرية الأولى.
جاء ذلك خلال تفقد معالي مدير الأمن العام اليوم، مركز القيادة والسيطرة، يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، حيث قص معاليه شريط افتتاح الأقسام الحديثة التي جرى إضافتها هذا العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز وأقسامه ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات جديدة.
عقب ذلك التقى معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بعدد من قيادات المركز يتقدمهم قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق الغبان، حيث استمع معاليه إلى تطلعاتهم وآلية سير العمل على مدار الساعة, مطالبا ببذل الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر خدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وتعد المرحلة الأولى من عملية التطوير متعلقة بالبنية التحتية للمركز، حيث تم إضافة جملة من الأقسام والكانسولات الخاصة بالمراقبة ومضاعفتها هذا العام كما تم الاعتماد على عدد من المخرجات التقنية والأنظمة الخاصة بنظام المراقبة والرصد إضافة إلى توسيع مخارج التلقي، إذ جرى إضافة أكثر من 250 كاميرا حديثة ليصبح إجمالي الكاميرات التي يضمها المركز أكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمسجد الحرام بكامل ملحقاته والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والطرق والأنفاق الخاصة بالمركبات ، كما تم تزويد المركز بشبكة أمنية من الخطوط الرقمية السريعة والمتطورة التي تكفل باذن الله الوصول بالعمل إلى مراحل متقدمه خاصة تلك الأنظمة التي تعنى بالتوثيق والرصد على مدار الساعة لجميع الخطط التي تنفذها القيادات في الميدان ومراقبة الوضع العام الأمني والمروري عبر عدة مدخلات ومنها الربط المباشر مع طيران المتابعة الجوية لنقل المعلومة المباشر بالصورة المرئية والفوتوغرافية.

روابط ذات صلة

“السعودية للكهرباء” تُنفذ عدة مشاريع كهربائية بـقيمة 1300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

“السعودية للكهرباء” تُنفذ عدة مشاريع كهربائية بـقيمة 1300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج
المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة

المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار في مكه المكرمة
شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن

شؤون الحرمين تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*