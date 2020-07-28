أمانة القصيم تقدم خدمات توعوية ضمن مهرجان أضحيتي بمدينة الأنعام ببريدة

أطلقت أمانة منطقة القصيم مهرجان أُضحيتي بمدينة الأنعام للسنة الثالثة عشر على التوالي بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.

ويقدم المهرجان حزمة من الأنشطة التوعوية من ضمنها ، نشر مواد توعوية حول الأحكام الشرعية للأضحية، وخدمات المستشار البيطري، ومستشار الشراء، بالإضافة إلى مؤشر الأسعار، ومسابقة أوزان الأغنام، خدمات النقل والتوصيل.