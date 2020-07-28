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شرطة مكة المكرمة: القبض على (12) مقيماً من جنسيات مختلفة سرقوا موادا صحية من أحد المستودعات بمحافظة جدة واستعادتها منهم

شرطة مكة المكرمة: القبض على (12) مقيماً من جنسيات مختلفة سرقوا موادا صحية من أحد المستودعات بمحافظة جدة واستعادتها منهم

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شرطة مكة المكرمة: القبض على (12) مقيماً من جنسيات مختلفة سرقوا موادا صحية من أحد المستودعات بمحافظة جدة واستعادتها منهم

شرطة مكة المكرمة: القبض على (12) مقيماً من جنسيات مختلفة سرقوا موادا صحية من أحد المستودعات بمحافظة جدة واستعادتها منهم
http://almnatiq.net/?p=888874
المناطق - واس

رّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيما ( منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية و مقيم باكستاني و آخر من الجنسية البنغلاديشية )، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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