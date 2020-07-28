بلدية قصيباء تنهي استعدادات موسم عيد الأضحى

أكملت بلدية قصيباء التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لعيد الاضحى المبارك لعام 1441هـ وذلك من خلال إعداد برنامج يشمل تجهيز المسلخ بمركز قصيباء وتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة والإعداد المسبق لتطبيق البروتوكولات و الإجراءات الوقائية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال عملية الذبح .

كما أوضح رئيس بلدية قصيباء الأستاذ يوسف بن سعود السبيعي أن البلدية تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الصحية وعمل جولات رقابية تفتيشية على المنشأت الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحلات الحلويات والمحطات وكل ما يتعلق بالصحة العامة خلال فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية .

بالإضافة إلى ذلك أنهت بلدية قصيباء أعمال تجهيز وتركيب الإنارة التجميلية على الطرق الرئيسية والميادين ، وإعتماد خطة عمل لرفع ونقل مخلفات وبقايا الأضاحي خلال أيام العيد.