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بلدية الرس توزع (٦٠) ألف كيس بلاستيكي لجمع بقايا الأضاحي والمحافظة على النظافة العامة

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بلدية الرس توزع (٦٠) ألف كيس بلاستيكي لجمع بقايا الأضاحي والمحافظة على النظافة العامة

بلدية الرس توزع (٦٠) ألف كيس بلاستيكي لجمع بقايا الأضاحي والمحافظة على النظافة العامة
http://almnatiq.net/?p=888881
المناطق - الرس
أنهت بلدية محافظة الرس التابعة لأمانة منطقة القصيم توزيع (٦٠) ألف كيس بلاستيكي لجمع بقايا الأضاحي من المنازل وذلك ضمن خطة عمل للمحافظة على النظافة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الرس المهندس صالح بن عبد الله السهلي أن البلدية تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ ، ومتابعة السوق والإشراف على المواقع ، كما يتم العمل على تكثيف الرقابة الصحية على المسالخ لاستقبال الأضاحي والتأكد من سلامة المواشي قبل الذبح،  بالإضافة إلى الإشراف على أعمال النظافة بعد عمليات الذبح بشكل صحي وسليم.
كما بين المهندس صالح السهلي آن أعمال الرقابة على المنشآت تتم بشكل مستمر ومكثف للتأكد من سلامة الأغذية والعاملين بها والالتزام بالإجراءات المتبعة لسلامة الجميع.
كما أنهت بلدية الرس أعمال إبراز مظاهر العيد بتركيب الأعلام الوطنية وصيانة الإنارة إلى جانب إضافة إنارة تجميلية ولوحات بمختلف المواقع بالمحافظة واستمرار أعمال النظافة بشكل مكثف وذلك بتوزيع فترات العمل في جميع المواقع العامة.

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