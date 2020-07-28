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بلدية محافظة البدع تواصل جولاتها الرقابية

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بلدية محافظة البدع تواصل جولاتها الرقابية

بلدية محافظة البدع تواصل جولاتها الرقابية
http://almnatiq.net/?p=888884
تبوك - علي العميري
تواصل بلدية محافظة البدع تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على ‏المنشآت المتعلقة بالصحة العامة الخاضعة لرقابة البلدية، وذلك لتأمين ‏الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من تطبيقها ‏للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح رئيس بلديةالبدع سعيد بن خليل السعيد أن قسم صحة البيئة بالبلدية قامت ‏بجولات رقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت ‏المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس, وذلك للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء ‏الشروط الصحية للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف السعيد أنه تم خلال الأسبوع الحالي انذار عدد (٣٤)  محل وإيقاف عدد ٦ عمال لعدم وجود شهادات صحية ومصادرة وإتلاف ٢٢٠ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٥ محلات مخالفة.
وأكد السعيد أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة ‏بموجب لائحة المخالفات المعتمدة ‏.
وأضاف رئيس بلدية البدع أن البلدية تهيب بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن ‏أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات ‏الموحد (940) .

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