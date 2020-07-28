بلدية محافظة البدع تواصل جولاتها الرقابية

تبوك - علي العميري

تواصل بلدية محافظة البدع تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على ‏المنشآت المتعلقة بالصحة العامة الخاضعة لرقابة البلدية، وذلك لتأمين ‏الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من تطبيقها ‏للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلديةالبدع سعيد بن خليل السعيد أن قسم صحة البيئة بالبلدية قامت ‏بجولات رقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت ‏المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس, وذلك للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء ‏الشروط الصحية للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف السعيد أنه تم خلال الأسبوع الحالي انذار عدد (٣٤) محل وإيقاف عدد ٦ عمال لعدم وجود شهادات صحية ومصادرة وإتلاف ٢٢٠ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٥ محلات مخالفة.

وأكد السعيد أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة ‏بموجب لائحة المخالفات المعتمدة ‏.

وأضاف رئيس بلدية البدع أن البلدية تهيب بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن ‏أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات ‏الموحد (940) .