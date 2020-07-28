بلدية محافظة البدع تواصل جولاتها الرقابية

تواصل بلدية محافظة البدع تكثيف جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة الخاضعة لرقابة البلدية، وذلك لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح رئيس بلديةالبدع سعيد بن خليل السعيد أن قسم صحة البيئة بالبلدية قامت بجولات رقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس, وذلك للتأكد من التزامها بلائحة البروتوكولات الاحترازية واستيفاء الشروط الصحية للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف السعيد أنه تم خلال الأسبوع الحالي انذار عدد (٣٤) محل وإيقاف عدد ٦ عمال لعدم وجود شهادات صحية ومصادرة وإتلاف ٢٢٠ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٥ محلات مخالفة.
وأكد السعيد أنه تم تطبيق الغرامات اللازمة في حق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة .
وأضاف رئيس بلدية البدع أن البلدية تهيب بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) .
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