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“هيئة الاتصالات”: أكثر من 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل

“هيئة الاتصالات”: أكثر من 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل

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“هيئة الاتصالات”: أكثر من 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل

“هيئة الاتصالات”: أكثر من 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل
http://almnatiq.net/?p=888922
المناطق - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال منذ بداية جائحة كورونا، موضحةً بأن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.
وأشارت الهيئة إلى استحواذ منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية.
كما كشفت عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310% بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة. ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list
مما يذكر أن “هيئة الاتصالات” ومنذ بدء جائحة كورونا قامت وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمية؛ لتحسين كفاءته التشغيلية، ورفع طاقته الاستيعابية وتأهيل تطبيقات التوصيل من الناحية التنظيمية والتشغيلية؛ لمواكبة الطلب المتزايد على مختلف التطبيقات منذ بداية الجائحة، من خلال إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل وجعله أحد المستهدفات الرئيسية للهيئة، وذلك بالتعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة؛ بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.

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