تجهيز مواقع لبيع الأضاحي في الخرج

الخرج - أشرف العصيمي

ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك قامت بلدية محافظة الخرج بتجهيز ثلاثة مواقع لبيع الأضاحي مؤقتاً في شمال وشرق وغرب المحافظة ، بالإضافة لسوق الماشية بجنوب المحافظة .

وأوضحت البلدية بأنه سوف تكون مناطق البيع والذبح غرب المحافظة بجوار نادي الكوكب وبشرق المحافظة إمتداد طريق الملك فهد في السوق الشرقي وفي غرب المحافظة شمال حي البدع على طريق الرياض.

وبينت البلدية بأنها قامت بإلزام الشركة المشغله لسوق الماشيه والمسالخ بزيادة عدد الجزارين ، وكذلك زياده عدد المراقبين والأطباء طوال أيام العيد على أن يتم ذلك تحت إشراف البلدية.

يذكر ان مواقع بيع الأضاحي والذبح يستمر نشاط العمل فيها حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك .