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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول في مرحلة البكالوريوس

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول في مرحلة البكالوريوس

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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول في مرحلة البكالوريوس

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول في مرحلة البكالوريوس
http://almnatiq.net/?p=888928
المناطق - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن اليوم الثلاثاء (7 ذو الحجة 1441هـ) نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ في مرحلة البكالوريوس، على أن يتاح للمرشحين والمرشحات في الدفعة تأكيد القبول حتى يوم الخميس المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثالثة بلغت 77 للمسار الصحي و75 للمسار الهندسي والتقني و69.7 لكلية العلوم و70.5 لكلية الآداب و76.2 لكلية إدارة الأعمال و81 لبرنامج القانون و74 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و79.9 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي. مشيرة إلى أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 80 للمسار الصحي و 75.6 للمسار الهندسي والتقني و 70.9 لكلية العلوم و 70.3 لكلية الآداب و 77.4 لكلية إدارة الأعمال و 83.1 لبرنامج القانون و 79 لعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 73.5 للعلوم والتكنلوجيا و 69.4 للدراسات الإنسانية و83.1 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 68 للعلوم والتكنولوجيا و 68 للدراسات الإنسانية و 70 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 67.2 للعلوم والتكنلوجيا و 67.6 للدراسات الإنسانية و72.8 للعلوم الإدارية والمالية.

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