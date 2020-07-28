التصريح لـ 8 مطابخ بالذبح واستقبال الأضاحي في الخبر

المناطق - الخبر

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن بلدية الخبر أتاحت مؤقتا إمكانية الذبح في عدد 8 مطابخ، وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين والمقيمين بعد اتمام تلك المطابخ كافة الاشتراطات اللازمة تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.

وأوضح المهندس سلطان الزايدي أن المطابخ التي تم الترخيص لها باستقبال الأضاحي وذبحها خلال أيام العيد هي كل من: مطبخ الشرق الأوسط, مطبخ الفرسان، مطبخ سجى البوادي, مطبخ البادية, مطبخ الجزيرة, مطبخ جمرة الجنوب, مطبخ السنوسي، مطبخ قصر المظبي , حيث تم الترخيص لتلك المطابخ وفق عدد من الآليات والضوابط التي تضمن وصول تلك اللحوم ومنتجاتها بطرق صحية وسليمة للمستهلك، والتي من بينها وجود ترخيص للمطبخ ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، واستخدام وسائل النظافة، والالتزام بالمكان المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع، وأن يكون مهيأ لهذا الغرض، ومستوفياً للاشتراطات الصحية، والالتزام بنظافة المكان ووضع المخلفات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وكذلك وضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها .