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استمرار القبول في الدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى أول محرم

استمرار القبول في الدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى أول محرم

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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول في مرحلة البكالوريوس

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تجهيز مواقع لبيع الأضاحي في الخرج

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استمرار القبول في الدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى أول محرم

استمرار القبول في الدبلومات التطبيقية بجامعة الملك خالد حتى أول محرم
http://almnatiq.net/?p=888934
المناطق - أبها

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر استقبال طلبات القبول للراغبين والراغبات في دراسة الدبلومات التطبيقية المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الجامعي القادم 1442هـ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط https://dcsce.kku.edu.sa/ar/Diplomas  في عدد من البرامج والتخصصات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في المحافظات، ويستمر استقبال الطلبات إلكترونيًّا حتى أول محرم.

وتشمل الدبلومات تخصصات متعددة منها التسويق الإلكتروني والإدارة المكتبية وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ونظم المعلومات والبرمجة التطبيقية والمحاسبة والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والتحرير والسكرتارية وريادة الأعمال وأنظمة الإنترنت الذكية وصيانة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي.

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