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تعليم تبوك يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

تعليم تبوك يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

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تعليم تبوك يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس

تعليم تبوك يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس
http://almnatiq.net/?p=888937
تبوك - فايز السميري
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم، وتتضمن مهام اللجنة بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام منها الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ ، والتحقق من اكتمال
الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس،
الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة،الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسةومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.

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