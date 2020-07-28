( الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل كورونا ) اللقاء الافتراضي الموسع بين لجنة التعليم الأهلي والتدريب بغرفة أبها مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية

المناطق - أبها

انطلق اللقاء الافتراضي الموسع بعنوان: “الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل كورونا”بين لجنة التعليم الأهلي والتدريب بغرفة أبها مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية ومعاهد ومراكز التدريب، بحضور سعادة الاستاذ / سعد الجوني مدير عام التعليم بمنطقة عسير ، والدكتور / عمر العامر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف ، والاستاذ / عبدالله الاسمري مدير التعليم الاهلي بعسير، والأستاذة / مسعده الاسمري، مساعدة مدير التعليم الاهلي بعسير، والدكتور / سامي الشهراني من جامعة نجران، والاستاذ / فيصل الاحمد من شركة إيفاز التعليمية بالإضافة إلى الدكتور / علي الشهري رئيس لجنة التعليم بغرفة أبها، وقد أدار اللقاء المهندس / محمد القرني عضو لجنة التعليم الأهلي والتدريب بغرفة أبها، حيث تم مناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا،

كما ناقش اللقاء الصورالمتوقعة للعودة للتعليم بعد الجائحة ، ونماذج التشغيل المقترحة في ذلك ، وتم استعراض ميثاق الشرف بين المدارس الاهلية ، وتطرق اللقاء إلى آلية التدريب الالكتروني عن بعد، وأثره في دعم النمو المهني ، وكذلك استعراض منصات التعليم عن بعد ، من خلال منصة evaaz. و أكد اللقاء على أن التعليم عن بعد في التعليم العام والجامعي خلال مرحلة ما بعد كورونا قد يصبح خيار استراتيجي ، وذلك بالتعاون مع جهات دولية متخصصة.

وتم مناقشة عدد من التحديات التي واجهت قطاع التعليم الأهلي وكيفية التعامل معها، وفرص التطوير المستقبلية، ومقارنتها بالتجارب العالمية. في ختام اللقاء أكد الحضور على أهمية الاستعداد والاهتمام بالبيئة التعليمية وصحة وسلامة منسوبي القطاع. مع الاهتمام بالتعليم الإلكتروني وتقنياته. كما تم الدعوة إلى ضرورة توثيق التجربة الحالية في المملكة خلال فترة أزمة كورونا. والتوصية بالتعاون المستمر وعقد لقاء في أول أسبوع لعودة التعليم . يضم سعادة مدير التعليم وجميع المستثمرين في قطاع التعليم الاهلي.هذا وقد أتسم اللقاء بالشفافية والتفاهم والإثراء المتبادل بين الجميع.