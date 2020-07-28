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غرفة أبها تعلن عن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك

غرفة أبها تعلن عن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك

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غرفة أبها تعلن عن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك

غرفة أبها تعلن عن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=888946
المناطق - أبها

أعلنت غرفة أبها بأن يوم الخميس2/12/1441 هـ الموافق 23 /7/2020 م، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي الغرفة، على أن يكون يوم الخميس 16/12/1441هـ الموافق 06/08/2020م هو نهاية أجازة عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفين، بينما يستمرعمل إدارة المشتركين بالمركزالرئيسي بأبها والفروع حتى الاربعاء 8/12/1441 هـ الموافق 29 /7/2020م، على أن يستأنف العمل بإدارة المشتركين والفروع بمشئية الله يوم الثلاثاء 14/12/1441 هـ الموافق 4/8/2020 م.  

بهذه المناسبة رفع أمين عام الغرفة  الدكتور رياض بن أحمد آل عقران  نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس والأمانة العامة ومنسوبيها وقطاع الأعمال بعسيرالتهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود  و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير– حفظهم الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجيا أن يعيد الله على الأمتين العربية والإسلامية هذه المناسبة العظيمة بالخير واليمن والبركات والمسرات، ومؤكدا على أن الغرفة تسعى الى تقديم كافة الخدمات دون انقطاع عن خدمة رجال الأعمال بعسير في كل وقت .  

مؤكداً على أن الغرفة قد اعتمدت نظام التصديق الإلكتروني في جميع معاملاتها، وذلك تسهيلا لقطاع الاعمال بعسير وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، من خلال الربط مع الجهات الحكومية، كما أشاد آل عقران بمخرجات الغرفة خلال الفترة الماضية، التي هدفت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة بالمنطقة. 

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