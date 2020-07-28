غرفة أبها تعلن عن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك

بهذه المناسبة رفع أمين عام الغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس والأمانة العامة ومنسوبيها وقطاع الأعمال بعسيرالتهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير– حفظهم الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجيا أن يعيد الله على الأمتين العربية والإسلامية هذه المناسبة العظيمة بالخير واليمن والبركات والمسرات، ومؤكدا على أن الغرفة تسعى الى تقديم كافة الخدمات دون انقطاع عن خدمة رجال الأعمال بعسير في كل وقت .