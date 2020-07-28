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“النيابة العامة”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج

“النيابة العامة”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج

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“النيابة العامة”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج

“النيابة العامة”: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج
http://almnatiq.net/?p=888956
المناطق - الرياض

حظرت النيابة العامة إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بأنواعها كافة الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وأوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر» أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بأنواعها كافة الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك.

وقال الحساب الرسمي: «مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا للقرار الوزاري رقم ( ٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند ( أولاً / ٨)».

وكشفت النيابة العامة العقوبات والتي جاءت كالآتي: (عقوبة مرسلة، إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية لعدد السندات التي باعها).

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