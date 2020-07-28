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القبض على أثيوبيين تورطا بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض بالرياض

القبض على أثيوبيين تورطا بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض بالرياض
http://almnatiq.net/?p=888968
المناطق - الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن ـ بفضل الله ـ من رصد مركبة يستقلها شخصان تم الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعددٍ من أحياء مدينة الرياض، وعند استيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاحٍ أبيض من نوع (ساطور) حيث تمت السيطرة والقبض عليهما، وتبين أنهما (مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، كلاهما في العقد الرابع من العمر)، وقد ثبت أن المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب (3) جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واستيلائهما من خلالها على ما يقارب (300.000) ريال، حيث جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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