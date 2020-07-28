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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ أحمد الدرسي بمحافظة صبيا

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ أحمد الدرسي بمحافظة صبيا
http://almnatiq.net/?p=888970
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى ذوي وأسرة رجل الأعمال الشيخ أحمد بن منور الدرسي – رحمه الله – أحد أعيان محافظة صبيا والذي توفي اثر معاناة مع المرض .
ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بما قدمه الفقيد من أعمال البر والخير والإصلاح ، وما بذله الفقيد في خدمة دينه ووطنه ومحافظة صبيا.

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الفقيد الدرسي ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.

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