أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ أحمد الدرسي بمحافظة صبيا

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى ذوي وأسرة رجل الأعمال الشيخ أحمد بن منور الدرسي – رحمه الله – أحد أعيان محافظة صبيا والذي توفي اثر معاناة مع المرض .

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بما قدمه الفقيد من أعمال البر والخير والإصلاح ، وما بذله الفقيد في خدمة دينه ووطنه ومحافظة صبيا.

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الفقيد الدرسي ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.