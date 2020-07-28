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وزارة الصحة تخصص قائد صحي لكل (50) حاجاً

وزارة الصحة تخصص قائد صحي لكل (50) حاجاً
http://almnatiq.net/?p=888982
المناطق - الرياض

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام ” قائداً صحياً” لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة إلى أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، و الإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

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