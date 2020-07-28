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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=888984

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بعدد من المواقع بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبه، والأمير حسام، وبني ظبيان، والمتنزه الوطني، والشكران، والقمع، والثروه الوطني، والخلب، والفراشه، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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