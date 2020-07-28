أمطار متفرقة على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بعدد من المواقع بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبه، والأمير حسام، وبني ظبيان، والمتنزه الوطني، والشكران، والقمع، والثروه الوطني، والخلب، والفراشه، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .