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وزارة الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مرافقها لخدمة ضيوف الرحمن وفق “البروتوكولات” الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة

وزارة الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مرافقها لخدمة ضيوف الرحمن وفق “البروتوكولات” الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة

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وزارة الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مرافقها لخدمة ضيوف الرحمن وفق “البروتوكولات” الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة

وزارة الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مرافقها لخدمة ضيوف الرحمن وفق “البروتوكولات” الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة
http://almnatiq.net/?p=889005
المناطق - واس

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية مرافقها كافة بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة ، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق “البروتوكولات” الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .
وكلّفت الوزارة عددًا من الدعاة لمرافقة الحجاج طوال فترة الحج، إلى جانب تكليف الأئمة والمؤذنين لمساجد نمرة في مشعر عرفات، والمشعر الحرام بمزدلفة، ورفع الأذان بمنى.
وقامت الوزارة بتركيب 6 شاشات في مسجد نمرة ، و 5 شاشات في مسجد المشعر الحرام لبث المحتوى التوعوي والإرشادي بعدة لغات عالمية، إلى جانب تشغيل خدمة الرد الآلي عبر الرقم المجاني 8002451000 بعشر لغات عالمية، وبثه ضمن محتوى المادة الإعلامية داخل المساجد، وتركيب شاشات تفاعلية ولوحات ثابتة مزودة بالرموز الشريطية ( الباركود ) لتحميل مصحف المدينة النبوي على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية والتوعوية بلغات عالمية من إصدارات الوزارة.
كما قامت الوزارة بفرش المساجد وتجهيزها والعمل على تعقيمها بشكل مستمر بتقنية الأوزون منذ مطلع شهر ذي الحجة عبر الشركات المتخصصة، إلى جانب تهيئة وتشغيل أنظمة التكييف وتنقية الهواء لمسجد نمرة بعرفات وتجهيز نظام الصوتيات وإجراء الاختبارات اللازمة لها وتشغيل كاميرات المراقبة للمواقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما أنهت الوزارة الاختبارات اللازمة على المولدات الاحتياطية للكهرباء في مسجدي نمرة والمشعر الحرام ، والتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة المشاركة في أعمال الحج كالدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء، والأعمال الكهربائية من إنارة وتكييف داخل المساجد والمرافق التابعة لها وعمل الاختبارات اللازمة من قبل المتخصصين وإعداد التقارير حولها، إلى جانب صيانة طفايات الحريق وتوزيعها في جميع مرافق المساجد، وتركيب اللوحات الإرشادية على مداخل المساجد ومجمع الدورات.

وخصصت الوزارة مسارات لتنظيم حركة الحجاج وتطبيق الإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الصحية الواردة من الجهات المختصة لتحقيق التباعد بينهم من خلال تركيب الملصقات الإرشادية على مداخل المساجد والأعمدة والمخارج حسب الألوان المعتمدة لكل حاج، وحددت بوابتين للدخول والخروج في مسجد نمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة المشاركة في الخطة التنظيمية، إلى جانب تخصيص فرق عمل متكاملة للتعقيم داخل المساجد والمرافق التابعة لها وتوزيع المعقمات في المساجد ومداخل دورات المياه وتأمينها لتشمل جميع المواقع التي تشرف عليها الوزارة.
من جانب آخر، أنهت وزارة الشؤون الإسلامية تجهيز وتعقيم 1000 دورة مياه أضيفت مؤخراً في مشعر عرفة و 64 دورة مياه في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأمين المياه، ووضع الخطط لضمان عدم انقطاع الماء عن المساجد والمرافق التابعة لها.
وفي الجانب التقني أنهت الوزارة تجهيز خدمة تشغيل “الروبوت الآلي” الخاص بتقديم الفتاوى عن بُعد الذي سيعمل بمقر وجود الحجاج، كما جرى الانتهاء من تفعيل التطبيقات الإلكترونية على بوابة الوزارة الرسمية، الخاصة بتوعية الحجاج مثل ” زاد الحاج والمعتمر”و “هدي النبي بالحج باللغتين العربية والإنجليزية تصف رحلة الحج وأحكامه ومقاصده.
كما أجرت الوزارة الكشف الطبي على المشاركين في حج هذا العام، بالتنسيق مع وزارة الصحة على جميع العاملين القائمين بأعمال الصيانة والنظافة في مساجد المشاعر وملحقاتها، كما خصّصت الوزارة أكثر من 145 عاملاً للنظافة على مدار الساعة وأكثر من 70 مهندساً ومشرفاً في مسجدي نمرة والمشعر الحرام، إلى جانب اعتماد مراقبين.

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