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الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج

الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج

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الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج

الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج
http://almnatiq.net/?p=889022
المناطق - واس

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ ، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ من ضبط عدد (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها .

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