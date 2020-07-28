مدني جازان يباشر عدد من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية بالمنطقة ويرفع درجة الاستعداد والتهيؤ

المناطق - فضه عطيف

هطلت أمطار خير وبركة على منطقة جازان أمس الاثنين وتدرجت من خفيفة الى متوسطة ثم غزيرة على معظم محافظات المنطقة سالت على اثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي .

وأوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن جميع دوريات السلامة بالادارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وذلك للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة اول بأول وحتى نهاية الحالة المطرية .

واشار لورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الامطار في تلك المحافظات حيث تم مباشرة بلاغ بمحافظة الداير عن انهيار جزئي لجدار حوش تابع لمنزل ولم تحدث اي اصابات ولله الحمد وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالإضافة لحالات دخول لمياه الامطار بمحافظة أحد المسارحة لمجموعة من المنازل بلغت (٢٦) منزلاً تم تمرير البلاغات للبلدية وذلك لاتخاذ اللازم والتعامل مع الحالات وشفط المياه وجرى التنسيق مع جهات الاختصاص لتأمين السكن والاعاشة اللازمة للأسر المتضررة . ومن جانب أخر باشرت فرق الدفاع المدني بعدد من المحافظات حالات تغريز عدد من المركبات وتم التعامل معها في حينه ، وبين أنه لم ينتج عن الحالة المطرية أي إصابات تذكر ولله الحمد وانما حالة وفاة واحدة تم مباشرتها فرق الدفاع المدني وهي انجراف جثة مجهولة الهوية من الجنسية الافريقية جرفتها السيول على ضفة وادي دفا التابع لمحافظة الداير وتم تسليمها لجهة الاختصاص .

وأكد العقيد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وان عمليات الرصد الميدانية والانتشار من قبل دوريات السلامة مستمرة على مدار الساعة في مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة على جميع المواقع والاودية والشعاب وذلك للتأكد من وضعها ورصد اي حالات طارئة لا قدر الله .

وحذر الغامدي من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من إستمرار لتقلبات والمتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه لاسمح الله وأهاب بالجميع بضرورة إتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

