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ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

أبرز المواد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام
http://almnatiq.net/?p=889036

استقبل ميناء جدة الإسلامي خلال أول أيام شهر ذي الحجة 232 ألف رأس من الماشية، التي قدمت على متن 19 سفينة من عدة دول مختلفة، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام.
وجرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.
وسخّرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.
وفي السياق ذاته يواصل ميناء جدة الإسلامي -من خلال سلاسل الإمداد المتطورة- أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس، مع تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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