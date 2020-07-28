احدث الأخبار

وزير الخارجية والرئيس التونسي يؤكدان ضرورة حل المسألة الليبية بلا تدخلات أجنبية
أبرز المواد
 مدني جازان يباشر عدد من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية بالمنطقة ويرفع درجة الاستعداد والتهيؤ
منطقة جازان
 المفتاحة وجائزتها وذكرياتها ودورها
يكتبون
 متى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها؟ “إياتا” تحدد الموعد
أبرز المواد
 الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج
أبرز المواد
 “ساما”: البنوك السعودية تسجّل 131 ألف تمويل عقاري خلال النصف الأول من 2020 بقيمة 61 مليار
أبرز المواد
 يونيسيف تحذر: جائحة كورونا تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مرافقها لخدمة ضيوف الرحمن وفق “البروتوكولات” الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على محافظة بارق
منطقة عسير
 ‏طلبة ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يتفاعلون مع برامج النادي الصيفي ⁧‫عن بُعد
منطقة الجوف
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية تطلق مشروع الشراء والتبرع بالأضحية
أبرز المواد
 جهود المملكة في موسم الحج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني
أبرز المواد
وزير الخارجية والرئيس التونسي يؤكدان ضرورة حل المسألة الليبية بلا تدخلات أجنبية

وزير الخارجية والرئيس التونسي يؤكدان ضرورة حل المسألة الليبية بلا تدخلات أجنبية

أبرز المواد
مدني جازان يباشر عدد من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية بالمنطقة ويرفع درجة الاستعداد والتهيؤ

مدني جازان يباشر عدد من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية بالمنطقة ويرفع درجة الاستعداد والتهيؤ

منطقة جازان
المفتاحة وجائزتها وذكرياتها ودورها

المفتاحة وجائزتها وذكرياتها ودورها

يكتبون
متى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها؟ “إياتا” تحدد الموعد

متى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها؟ “إياتا” تحدد الموعد

أبرز المواد

وزير الخارجية والرئيس التونسي يؤكدان ضرورة حل المسألة الليبية بلا تدخلات أجنبية

وزير الخارجية والرئيس التونسي يؤكدان ضرورة حل المسألة الليبية بلا تدخلات أجنبية
http://almnatiq.net/?p=889037

استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج، اليوم ، مبعوث خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لفخامته.
وتم خلال الاستقبال التطرق إلى عمق ومتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وتأكيد حرص قيادتي البلدين على تعزيزها ودعم الشراكة في شتى المجالات.
كما جرى خلاله تناول الأوضاع الدولية والإقليمية ومنها بالخصوص الوضع في ليبيا .
وجدد فخامة الرئيس التونسي حرص بلاده على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، معربا عن استعداد بلاده المتواصل للإسهام في إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون، وتضع حداً لهذه الأزمة التي أثرت سلباً على دول الجوار وفي مقدمتها تونس.
وفي تصريح عقب اللقاء، ثمن سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، تطابق الرؤى بين المملكة العربية السعودية وتونس فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة، مشيراً إلى تأكيد الجانبين على أن حل المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا في إطار ليبي- ليبي، ودون أي تدخلات أجنبية.
كما جدد سمو وزير الخارجية، دعوة خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس قيس سعيّد للقيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في أقرب الآجال.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي.
ومن الجانب التونسي المستشار الأول في رئاسة الجمهورية للشؤون الدبلوماسية عثمان الجرندي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نادية عكاشة، ووزيرة الخارجية بالإنابة سلمى النيفر.

روابط ذات صلة

متى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها؟ “إياتا” تحدد الموعد

متى تعود حركة الطيران إلى طبيعتها؟ “إياتا” تحدد الموعد
الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج

الأمن العام: ضبط (244) مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج
“ساما”: البنوك السعودية تسجّل 131 ألف تمويل عقاري خلال النصف الأول من 2020 بقيمة 61 مليار

“ساما”: البنوك السعودية تسجّل 131 ألف تمويل عقاري خلال النصف الأول من 2020 بقيمة 61 مليار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*