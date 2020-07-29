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في موجة بيع مكبوتة .. الليرة التركية تهوي 2% خلال دقائق

في موجة بيع مكبوتة .. الليرة التركية تهوي 2% خلال دقائق

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في موجة بيع مكبوتة .. الليرة التركية تهوي 2% خلال دقائق

في موجة بيع مكبوتة .. الليرة التركية تهوي 2% خلال دقائق
http://almnatiq.net/?p=889064
المناطق - الرياض

وصف محللون خسائر الليرة التركية في التعاملات الخارجية البارحة الأولى بأنه يعكس ضغوط بيع مكبوتة، بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة.
وخلال موجة بيع نحو الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش أمس الأول بعد إغلاق معظم التعاملات على الليرة في أوروبا، هوت العملة التركية إلى 6.985 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى منذ 13 أيار (مايو)، بحسب “رويترز”.
لكنها تعافت قليلا واستقرت أمس عند 6.875 بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش لتظل داخل النطاق الضيق الذي تحركت فيه خلال الشهرين الماضيين. وبحسب بيانات ومصادر، فإن هذا الاستقرار يرجع جزئيا إلى مبيعات البنك المركزي وبنوك حكومية مليارات الدولارات.
واقتربت الليرة التركية من مستوى قياسي منخفض بعد أن هوت 2 في المائة خلال دقائق أمس الأول، كانت الليرة قد انخفضت بنحو 7 في المائة مقابل اليورو خلال شهرين.
ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت نحو مائة مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي، لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليارا هذا العام وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية إلى إثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.

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