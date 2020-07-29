بـ 765 مليون دولار.. ترامب يضع “كوداك” في مواجهة كوفيد-19

المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته عقدت أكبر صفقة في تاريخ صناعة الأدوية الأمريكية بقيمة 765 مليون دولار مع شركة (كوداك)، مشيرا إلى أنه استخدم قانون الدفاع الوطني لتوفير قرض لدعم إطلاق الأدوية المضادة لمرض كوفيد-19.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم: إنه بهذه الصفقة، ستحوّل شركة (كوداك) نشاطها من الصناعات الرقمية، إلى إنتاج وتصنيع الأدوية، بمساعدة نخبة من الخبراء الأكفّاء الذين سيولون صناعات الشركة اهتماما بالغا لضمان توفير الأدوية الآمنة للجميع بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستستهم في توفير 360 ألف وظيفة.

وأكد أن (كوداك) ستتمكن بموجب هذه الصفقة، من إنتاج 25٪ من المكونات الصيدلانية الفعالة العامة اللازمة لجميع المستحضرات الصيدلانية غير البيولوجية وغير المضادة للبكتيريا المستخدمة في الولايات المتحدة، مفيدا أن الشركة ستعمل مع الإدارة الأمريكية وشركات تصنيع الأدوية، لتحديد المنتجات الأكثر احتياجا لتلبية متطلبات الأمن القومي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: إنه اتخذ إجراءات جريئة للتأكد من أن الأمريكيين لم يعودوا يعتمدون على الدول الأجنبية للحصول على الأدوية الحرجة، حيث تعمل إدارته على ضمان إنتاج أمريكا للسلع الحرجة اللازمة لمكافحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن نسبة قليلة من المكونات الصيدلانية الفعالة، يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، فيما تأتي الأغلبية من الهند والصين، محذرا من أنه لا يمكن الاعتماد على الدول الأجنبية لتوفير الأدوية الحرجة والعامة، مما سيعرض الشعب الأمريكي للخطر.

وتابع: إن جائحة كوفيد-19، أظهرت الحاجة الملحة لإعادة تصنيع وإنتاج العقاقير الطبية في الولايات المتحدة، وكذلك المعدات الطبية لضمان حماية صحة المواطنين.