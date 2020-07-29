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بث خطبة عرفة على قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية مترجمة بالإنجليزية والفرنسية

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بث خطبة عرفة على قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية مترجمة بالإنجليزية والفرنسية

بث خطبة عرفة على قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية مترجمة بالإنجليزية والفرنسية
http://almnatiq.net/?p=889094

سعياً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللمرة الأولى (بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة) سيتم بث الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية

وبينت الرئاسة أنه سيتم نقل بث الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وباللغة الفرنسية على قناة السنة النبوية وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة

وأكد مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال الأستاذ هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع

يذكر أن خطبة عرفة سيتم ترجمتها بـ(10) وبثها عبر تطبيق (Arafat Sermon), ومنصة (منارة الحرمين)، وموقع الرئاسة الرسمي بالإضافة إلى تطبيق (حرمين)

وبإمكانكم الاستماع للتراجم عبر الدخول للرابط التالي:

https://haj.gph.gov.sa/sermon

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