بلدية رياض الخبراء تنهي تجميل الطرق والمضامير وتنفذ أعمال توعوية لموسم عيد الأضحى

المناطق_ رياض الخبراء

أنهت بلدية محافظة رياض الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة الخدمات استعداداتها لمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وأوضح رئيس بلدية رياض الخبراء المهندس نايف أبو سرداح أنه تم الانتهاء من تجهيز المسالخ النموذجية وزيادة الطاقة البشرية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد مع تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن البلدية وضمن الجهود المجتمعية أصدرت عدد من المواد التوعوية لطرق شراء الأضحية وطريقة الذبح والتعريف بالأماكن المخصصة للذبح ، كما قامت البلدية بتوزيع الأكياس الخاصة بجمع بقايا الأضاحي وأكياس اللحوم.

كما تكثف بلدية محافظة رياض الخبراء الجولات الرقابية على جميع محلات اللحوم والأسواق الغذائية والمطاعم والحلاقين للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لسلامة المستفيدين

هذا وأنهت بلدية محافظة رياض الخبراء أعمال استبدال الإنارة بخاصية الـ LED وتجهيز جميع المنتزهات العامة والحدائق ومضامير المشي للزوار خلال إجازة عيد الأضحى وذلك بالنظافة وتهذيب المسطحات الخضراء والتأكد من سلامة وجاهزية العاب الأطفال في المنتزهات.