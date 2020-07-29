عبر الوتساب:مبادرة لتوصيل الذبائح للمنازل في مكة

دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة المسالخ جميع المواطنين والمقيمين إلى الإستفادة من مبادرتها لإيصال الذبائح للمنازل، عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام “الواتس آب”.

وقالت الأمانة إن الهدف من المبادرة تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم، وفقاً للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظاً على صحة الجميع.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من إنتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام.

وأضاف قوته أنَّ الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.