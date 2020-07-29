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فيضانات عارمة تضرب شمال شرق اليابان

فيضانات عارمة تضرب شمال شرق اليابان
http://almnatiq.net/?p=889126
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات اليابانية أنه تم إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال شرقي اليابان بإخلاء منازلهم اليوم الأربعاء، حيث تسبب هطول قياسي للأمطار في حدوث فيضانات عارمة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر موجامي خارج ضفتيه في مقاطعة ياماجاتا، لتغمر المياه المنازل والطرق، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

ويحاول السكان المحليون الاحتماء وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي وسط مخاوف من جائحة كورونا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار حيث تسبب الموسم المطير في هطول أمطار قياسية على بعض مناطق الشمال الشرقي.

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