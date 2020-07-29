طلبة جامعة الجوف يتفاعلون مع برامج النادي الصيفي عن بُعد

المناطق_محمد الحسن

تفاعل طلبة جامعة الجوف مع الفعاليات الترفيهية والثقافية والبرامج التدريبية التي قدمها نادي جامعة الجوف الصيفي 1441هـ الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب تحت شعار (مستمرون ولكن عن بُعد) بغية تزويد طلبة الجامعة بالتعليم والتدريب والثقافة والمعرفة وتنمية مهاراتهم وخبراتهم وتلبية احتياجاتهم واستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم في

برامج مفيدة تسهم في ترسيخ الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وأوضح تقرير صادر عن عمادة شؤون الطلاب أن الفعاليات تنوعت ما بين المحاضرات والندوات واللقاءات والبرامج التدريبية، كما تم توزيع الجوائز للفائزين في المسابقات، وأشار التقرير أن من أبرز تلك الفعاليات تنظيم لقاء تعريف عن نظام العمل التطوعي استفاد منه أكثر من 180 طالباً وطالبة، ومحاضرة عن الصحة النفسية استفاد منها 40 طالباً

وطالبة ومحاضرة عن الحوادث المرورية وأثرها على الفرد والمجتمع استفاد منها 35 طالباً وطالبة.

كذلك تم عقد دورة حوكمة الشركات استفاد منها 108 من طلبة الجامعة، ودورة الجرائم الإلكترونية استفاد منها 82 طالباً وطالبة، ودورة عن الأدلة الرقمية استفاد منها 79 طالباً وطالبة، ودورة المواجهة القانونية لفايروس كورونا المستجد استفاد منها 40 طالباً وطالبة.

وبيّن التقرير أن الفعاليات شهدت تكريم 40 لاعباً من طلبة الجامعة و13 لاعباً من أفراد المجتمع فازوا في مسابقة تحدي (فيفيا 2020)، كما شهدت الفعاليات أيضاً انتهاء 5 طالبات من قراءة الكتاب الثاني في مسابقة غدق المناهل .