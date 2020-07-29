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للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ

  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا

  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=889137
المناطق_محمد الحسن

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.
وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12/1441هـ الموافق 16 /8/2020م، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ الموافق 3/9/2020م مؤكدة بأن فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل اعتباراً من يوم الاحد 26/12/1441هـ الموافق 16/8/2020م، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ الموافق
3/9/2020م، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية اعتباراً من يوم الأحد 26/12/1441هـ الموافق 16/8/2020م، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ الموافق 3/9/2020م
كما أكدت عمادة الدراسات العليا أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11/1/1442هـ الموافق 30/8/2020م .

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