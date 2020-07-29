  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا

المناطق_محمد الحسن

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف عن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل للمقررات الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 26 /12/1441هـ الموافق 16 /8/2020م، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ الموافق 3/9/2020م مؤكدة بأن فتح تسجيل المقررات مرتبط بسداد الرسوم عبر الحساب البنكي بمصرف الراجحي رقم 154608010792301، وأن بدء استقبال طلبات التحويل اعتباراً من يوم الاحد 26/12/1441هـ الموافق 16/8/2020م، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ الموافق

3/9/2020م، واستقبال طلبات إعادة القيد والفرص الإضافية اعتباراً من يوم الأحد 26/12/1441هـ الموافق 16/8/2020م، وحتى يوم الخميس 15/1/1442هـ الموافق 3/9/2020م

كما أكدت عمادة الدراسات العليا أن الدراسة للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأحد 11/1/1442هـ الموافق 30/8/2020م .