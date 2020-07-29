الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية

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المناطق_مكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الهيئة عن فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدّسة ومشاعر مِنى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتراوح معدلات الرطوبة بين 35 و75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدّسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.

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