إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

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خرج الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، بحزمة من المكاسب بعد خوض مباراتين وديتين، مساء الثلاثاء، ضمن تحضيرات أزرق الرياض لعودة الحياة إلى الدوري السعودي، الأسبوع المقبل، لم يفسدها سوى إصابة صانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو

ودخل إدواردو مستشفى المملكة في مقر الزعيم، بعد إصابته بكدمة في العضلة الضامة لإجراء الفحوصات الطبية لتحديد حجم إصابة البرازيلي، والوقوف على مدى إمكانية لحاقه بموقعة النصر، في الخامس من أغسطس المقبل

وخاض متصدر دوري المحترفين، مباراتين وديتين أمام الشعلة والرياض، على الملعب الرئيسي في مقر نادي العاصمة، ضمن استعدادات استئناف الموسم الرياضي، تحت أعين رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل

وفرَّط لاعبو الهلال في الفوز في المباراة الأولى أمام الشعلة الناشط في دوري الدرجة الأولى، بعد التقدم بهدفين دون رد، ليرضخ في النهاية للتعادل 2-2، في المباراة التي جرت خلف أبواب موصدة، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد

وضرب الزعيم في الودية الثانية، لليوم نفسه، شباك الجار الرياض برباعية دون رد، في المباراة التي شهدت مشاركة القائد محمد الشلهوب، وعودة الجناح البيروفي أندري كاريلو، بعد التعافي من عدوى «كوفيد-19»

واطمأن لوشيسكو على فاعلية الخط الأمامي، بعدما تكفل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالتوقيع على ثنائية الهلال في شباك الشعلة، فيما تناوب رباعيةَ الرياض، صالح الشهري «هدفان»، ونواف العابد وياسر الشهراني

ويجري لاعبو الهلال، صباح اليوم الأربعاء، اختبارات طبية، تحت إشراف شريك الرعاية الصحية، قبل الانخراط في المران الاعتيادي استعدادًا لديربي الحسم أمام النصر، في أول مهمة مع عودة المنافسات

وحسم الهلال الفوز في المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها ضمن تحضيرات عودة الدوري؛ حيث تغلب على التعاون، وعلى الطائي الناشط في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يضرب الفيحاء بثلاثية

وتركزت تدريبات الهلال في الفترة الماضية على رفع معدلات اللياقة البدنية مع الاهتمام بالنواحي الفنية، بجانب التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية، قبل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل

ويستهلُّ الهلال مواجهاته في الدوري السعودي بعد استئناف النشاط الكروي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام النصر، في كلاسيكو الجولة الـ23 من عمر المسابقة؛ حيث يسعى الزعيم إلى حصد نقاط المباراة كاملةً؛ لتوسيع الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب إلى تسع نقاط، وهو ما يعني قطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب

وتوقف الدوري السعودي للمحترفين بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة؛ حيث يتصدَّر الهلال ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة، ثم يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة