احدث الأخبار

الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج
أبرز المواد
 إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات
أبرز المواد
 الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية
أبرز المواد
   جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا
أبرز المواد
 طلبة جامعة الجوف يتفاعلون مع برامج النادي الصيفي عن بُعد
أبرز المواد
 فيضانات عارمة تضرب شمال شرق اليابان
أبرز المواد
 أسعار النفط مستقرة بعد مخاوف مرتبطة بكوفيد-19
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن إنهاء فحص كورونا للمكلفين بخدمة ضيوف الرحمن هذا العام
أبرز المواد
 عبر الوتساب:مبادرة لتوصيل الذبائح للمنازل في مكة
أبرز المواد
 بلدية رياض الخبراء تنهي تجميل الطرق والمضامير وتنفذ أعمال توعوية لموسم عيد الأضحى
منطقة القصيم
 الحشرات تغلق مطعمًا لرؤوس المندي بمكة
أبرز المواد
 بعد استقلاله ماليا وإداريًا.. “المحاسبة”: المرسوم الملكي يحقق 5 مزايا
أبرز المواد
الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج

الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج

أبرز المواد
إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

أبرز المواد
الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية

الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية

أبرز المواد
  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا

  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا

أبرز المواد

الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج

الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج
http://almnatiq.net/?p=889148
المناطق - الرياض

رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وتواجدهم فيها.
وأكد قائد قوات الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، لا سمح الله.

روابط ذات صلة

إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات
الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية

الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية
  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا

  جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*