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جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %

جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %
http://almnatiq.net/?p=889151
المناطق - الرياض

تسببت جائحة فيروس كورونا في هبوط أرباح مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري نتيجة تراجع المبيعات بسبب الإغلاقات المرتبطة بتفشي الجائحة، التي أثرت سلبا على فروعها حول العالم.

وحسبما أعلنت ماكدونالدز فقد تكبدت الشركة العملاقة تراجعا قدره 68 بالمئة في أرباحها ليصل إلى 483,8 مليون دولار، بعدما تراجعت عائداتها بنحو 30 بالمئة إلى 3.8 مليارات دولار.

وتراجع سهم الشركة الثلاثاء 2.4 بالمئة إلى 196.51 دولارا في عمليات ما قبل فتح أسواق الأوراق المالية.

كما انخفضت المبيعات في جميع الأسواق الرئيسية لعملاق الوجبات السريعة، لكن سوق الولايات المتحدة تفوقت على مناطق أخرى بسبب خدمتي الطلب أثناء القيادة وتسلم الطعام دون تناوله في المطعم اللتين استمرتا حتى مع توقف خدمات تناول الطعام في المطاعم.

وتحسنت المبيعات خلال هذا الربع في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الدولية مع رفع الحكومات المختلفة إجراءات الإغلاق ومعاودة عمل مزيد من القطاعات الاقتصادية.

والأسبوع الماضي، أعلنت ماكدونالدز أنها ستبدأ بمطالبة زبائنها بوضع كمامات في المطاعم الأميركية بدءا من 1 أغسطس وستوقف خطتها لإعادة فتح مزيد من مطاعمها في الولايات المتحدة على وقع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة العملاقة أنّها أعادت فتح نحو ألفي مطعم في الولايات المتحدة بسعة مخفضة، أي ما يقرب من 15 بالمئة من إجمالي عدد المطاعم في السوق المحلية للشركة.

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