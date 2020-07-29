احدث الأخبار

مفتي عام المملكة: الحج أجره كبير عند الله والدولة تبذل جهودها لإتمام هذا النسك العظيم على أكمل وجه
أبرز المواد
 جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %
أبرز المواد
 الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج
أبرز المواد
 إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات
أبرز المواد
 الأرصاد.. المشاعر المقدّسة تواعد الهطولات في يوم التروية
أبرز المواد
   جامعة الجوف تعلن مواعيد الحركات الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا
أبرز المواد
 طلبة جامعة الجوف يتفاعلون مع برامج النادي الصيفي عن بُعد
أبرز المواد
 فيضانات عارمة تضرب شمال شرق اليابان
أبرز المواد
 أسعار النفط مستقرة بعد مخاوف مرتبطة بكوفيد-19
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن إنهاء فحص كورونا للمكلفين بخدمة ضيوف الرحمن هذا العام
أبرز المواد
 عبر الوتساب:مبادرة لتوصيل الذبائح للمنازل في مكة
أبرز المواد
 بلدية رياض الخبراء تنهي تجميل الطرق والمضامير وتنفذ أعمال توعوية لموسم عيد الأضحى
منطقة القصيم
مفتي عام المملكة: الحج أجره كبير عند الله والدولة تبذل جهودها لإتمام هذا النسك العظيم على أكمل وجه

مفتي عام المملكة: الحج أجره كبير عند الله والدولة تبذل جهودها لإتمام هذا النسك العظيم على أكمل وجه

أبرز المواد
جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %

جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %

أبرز المواد
الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج

الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج

أبرز المواد
إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

أبرز المواد

مفتي عام المملكة: الحج أجره كبير عند الله والدولة تبذل جهودها لإتمام هذا النسك العظيم على أكمل وجه

مفتي عام المملكة: الحج أجره كبير عند الله والدولة تبذل جهودها لإتمام هذا النسك العظيم على أكمل وجه
http://almnatiq.net/?p=889154
المناطق - الرياض

أشاد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.
وقال سماحته في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسهكم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة من أجل سلامتهم وسلامة من يشرف عليهم خلال الحج وهي جهود عظيمة يؤجرون عليها فخدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو ديدن قادة بلادنا وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان.
وحضّ سماحته الحجاج على استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله حيث قال تعالى في كتابه الكريم : (“لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ )، كما حضهم على الالتزام بالتنظيم والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة في المملكة لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا بإذن الله في مأمن من أي عارض صحي لاسمح الله أثناء وجودهم في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة.
ودعا سماحة مفتي عام المملكة الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبلّ من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

روابط ذات صلة

جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %

جائحة كورونا تهبط بأرباح “عملاق” الوجبات السريعة 68 %
الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج

الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج
إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

إدواردو في عيادة الهلال.. وكاريلو يتألق في خامس الوديات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*